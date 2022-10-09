Osmaniyespor FK-Malatya Arguvanspor maç sonucu: 0-0

TFF 3. Lig 3. Grup’ta oynanan 6. hafta maçında Osmaniyespor FK, Malatya Arguvanspor ile golsüz berabere kaldı.
Stat: 7 Ocak
Hakemler: Taner Tuncer xx, Emir Kılıçarslan xx, Sinan Günaydın xx
Osmaniyespor FK: Furkan Keleş xx, Halil Karataş xx, Ekrem Çalışanlar xx, Mert Sarı xx, İsmail Baran Karakoç xx, Miraç Furkan Türközü xx (Ali Mevran Ablak dk. 81 xx), Hüseyin Fıstıkcı xx (Onur Civelek dk. 68 xx), Abdurrahman Ayhanoğlu xx, Kadir Mert Örentepe xx, Feyyaz Aydil xx, Kaan Güdü xx
Malatya Arguvanspor: Ogün Karakaya xx, Denis Meriç xx (Semih İntepe dk. 87 ), Haktan Orak xx (Abdulvahap Kaya dk. 68 xx), Ferhat Canlı xx, Fatih Gürden x (Mert Ali Turgut dk. 80 x) , Kubilay Köylü xx (Avni Kürşat Özmen dk. 87), Furkan Yaşa xx, Enes Filiz xx, Mehmet Berber xx, Mert Polat Keklik xx (Fırat Güllü dk. 68 xx), Hamza Alper xx
Sarı Kartlar: Kadir Mert Örentepe, Mert Sarı (Osmaniyespor FK), Ferhat Canlı, Denis Meriç, Hamza Alper, Enes Filiz (Malatya Arguvanspor)