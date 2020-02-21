Osmaniyespor FK – Gölcükspor maç sonucu: 1-0

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Osmaniyespor FK, ligin 24'üncü haftasında sahasında konuk ettiği Gölcükspor'u 1-0 mağlup etti. 7 Ocak Stadı'nda saat 13.30'da başlayan maçı, Aytaç Geçgel, Murat Güçlü ve Mücahit Adem Çelebi hakem üçlüsü yönetti. Çok sayıda taraftarın takip ettiği karşılaşmanın 11’inci dakikasında Osmaniyespor’dan Mustafa Öztürk takımını 1-0 öne geçirdi. Mücadelenin ikinci yarısında da iki takımın karşılıklı atakları gol getirmedi ve mücadele Osmaniyespor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Sarı-yeşilli ekip, sahasında aldığı galibiyetle puanını 36'ya yükseltmiş oldu.