Osmaniyespor FK-Fatsa Belediyespor maç sonucu: 2-1

TFF 3. Lig 3. Grup 17. haftasında Osmaniyespor FK, evinde karşılaştığı Fatsa Belediyespor’u 2-1 mağlup etti. Osmaniyespor FK aldığı 3 puanla puanını 30 yaptı ve ligin ilk yarısını 3. sırada tamamladı.

Stat: 7 Ocak

Hakemler: Murat Ercan xx, Mehmet Mithat Levent xx, Şükrü Çavcı xx

Osmaniyespor FK: Furkan Keleş xx, Ekrem Çalışanlar xx, İsmail Baran Karakoç ? (Emirhan Subaş dk. 9 xxx), Onur Civelek xx, Okan Saraçoğlu xx (Halilcan Doğan dk. 69 xx), Hüseyin Fıstıkcı xx (Miraç Furkan Türközü dk. 69 xx), Abdurrahman Ayhanoğlu xx, Feyyaz Aydil xx (Abdurrahman Çağlar dk. 84 ?), Kaan Güdü xxx, Mehmet Tolunay Gül xx, Zihni Temelci xx

Fatsa Belediyespor: Mehmet Akif Önal x (Altay Cephe dk. 46 xx), Emrah Günaydın xx, Ramazan Üzer x (Cihan Halil dk. 46 xx), Mustafa Değirmenci xx, Harun Atalay xx, İdris Güneş xx, Batuhan Eren x (Şahinali Terzi dk. 46 xx), İlyas Kahraman xx (Cemilcan Eryılmaz 90+ ?), Gökhan Günel xxx, Yiğit Köse xx (İbrahim Halil Aksu dk. 69 xx), Umut Koray Öz xx

Goller: Kaan Güdü (dk. 30), Emirhan Subaş (dk. 32) (Osmaniyespor FK), Gökhan Günel (dk. 70) (Fatsa Belediyespor)

Sarı kartlar: Ekrem Çalışanlar, Furkan Keleş, Abdurrahman Çağlar (Osmaniyespor FK), Gökhan Günel (Fatsa Belediyespor)