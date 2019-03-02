Osmaniyespor FK - Elaziz Belediyespor: 2-1

TFF 3'üncü Lig 2’nci Grupta mücadele eden Osmaniyespor FK, 25’inci hafta karşılaşmasında evinde konuk ettiği Elaziz Belediyespor’u 2-1 yendi. Osmaniyespor’un her iki golünü de birinci ve ikinci devrelerde Eser Akbaş kaydederken, Elaziz Belediyespor’un golünü ise uzatma dakikalarında Gökhan Aydaş attı. Karşılaşmada Elazığ ekibinde Cenk Cengiz, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

STAT: 7 Ocak

HAKEMLER: Yunus Dursun (x), Muhammet Yıldız (x), Çağlar Demirkıran (x)

OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ: Hasan Kaya (xxx), Hüseyin Rüzgar (xx),Yasin Elmas (xx) (Dk. 90+ Onur Kızıltaş), Sergen (xx), Selehattin Selçuk (xx), İlyas Ekiz (xx), Muhammet Ali Kurt (xx), İsmail Türkaslan (xx), Alper (xx) (Dk.90 Oğulcan Enes Demiroğlu), Emrah (xx) (Dk. 46 Murathan Buruş), Eser Akbaş (xxx)

ELAZİZ BELEDİYESPOR: Engin Oldun (x), Bedri (x), Muhammet Can (x) (Dk. 59 Ali Akburç), Arif Şahin (xx), Nihat x), Ertuğrul x) (Dk.77 Furkan Yiğit), Gökhan Aydaş (xx), Mazlum (xx) (Dk. 46 Cenk Cengiz), Evren Abdullah (x), Burak Keskin (x), Burak Kavlak (x)

GOL: Dk.14 ve Dk.62 Eser Akbaş (Osmaniyespor FK), Dk.90+2 Gökhan Aydaş (Elaziz Belediyespor)

SARI KARTLAR: Emrah, Alper, Sergen, İsmail Türkaslan, Murathan Buruş (Osmaniyespor FK), Enver Abdullah, Muhammet Can, Burak Kavlak, Cenk Cengiz (Elaziz Belediyespor)

KIRMIZI KART: Cenk Cengiz (Elaziz Belediyespor)

(DHA)