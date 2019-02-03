Osmaniyespor - Çatalcaspor maç sonucu: 1-2

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grupta mücadele eden Osmaniyespor FK, 20. hafta karşılaşmasında, kendi evinde konuk ettiği Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor’a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ilk golünü 30’uncu dakikada Çatalcaspor oyuncusu Barış Kazer kaydederken, beraberlik golünü ise Osmaniyespor FK oyuncusu Eser Akbaş, 35’inci dakikada attı.

Osmaniyespor FK’lı Yasin Elmas ise 52’inci dakikada penaltı vuruşunu kale dışına gönderdi. Çatalcaspor, Emre Turgut’un 67’nci dakikada attığı golle öne geçti. Çok sayıda taraftarın izlediği karşılaşma Çatalcaspor’un 2-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.

STAT: 7 Ocak

HAKEMLER: Mehmet Çağatay Lakot (xxx), Melih Kurtuluş (xxx), Yusuf Batuhan Yıldızlar (xxx)

OSMANİYESPOR FK: Hasan Kaya (xx), Hüseyin Rüzgar (xx), Yasin Elmas (x), Selahattin Selçuk Özkan (xx) (Dk.69 Sergen Ekinci), Ferhat Duman (xx) (Dk. 52 Mert Nuri Keskin), İlyas Ekiz (xxx), Muhammet Ali Kurt (xx), Murathan Buruş (xx) (Dk. 87 Mehmet Tolunay Gül), Alper Yener (xxx), Eser Akbaş (xxx), Onur Kızıltaş (xx)

HÜSEYİN KOÇER İNŞAAT ÇATALCASPOR: Türker Dırdıroğlu (xx), Fuat Yaman (xx), Cemal Şener (xx), Barış Kazer (xxx) (90+ Gökhan Göksu), Arif Güner (xx), Barış Dillioğlu (xx), Ömer Faruk Acı (xx) (Dk. 54 Ufuk Özcan), Mehmet Kahvecioğlu (xx), Emre Turgut (xxx) (Dk. 71 Oğuz Yavuz), Kudret Kanoğlu (xx), Uğur İmir (xx)

GÖLLER: Dk.30 Barış Kazer, Dk. 67 Emre Turgut (Çatalcaspor) - Dk. 35 Eser Akbaş, (Osmaniyespor FK)

SARI KARTLAR: İlyas Ekiz, Onur Kızıltaş (Osmaniyespor FK) - Cemal Şener, Emre Turgut, Türker Dırdıroğlu, Ufuk Özcan, Mehmet Kahvecioğlu (Çatalcaspor)