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Osmaniyeli Judocu Balkan Şampiyonasına Katılacak

Osmaniyeli Judocu Balkan Şampiyonasına Katılacak

27 Mayıs 2019, Pazartesi 12:23
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Osmaniyeli Judocu Balkan Şampiyonasına Katılacak

OSMANİYE, (DHA) - TÜRKİYE Judo Federasyonu tarafından İzmir'de düzenlenen Minikler Türkiye Judo Şampiyonasında 60 kiloda şampiyon olan Sefa Tunç, 6 - 7 Temmuz 2019 tarihinde Romanya'da yapılacak olan minikler balkan şampiyonasında ülkeyi ve Osmaniye'yi temsil edecek.
Minikler Judo Türkiye Şampiyonası İzmir Celal Atik Spor Salonu'nda 67 ilden 1139 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Osmaniye'den Minikler Türkiye Judo Şampiyonası katılan Sefa Tunç, Türkiye Şampiyonu olarak derece elde etti. Başarılı sporcu Tunç,  Romanya'da yapılacak olan minikler balkan şampiyonasına katılacak.

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