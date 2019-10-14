Osmaniyeli güreşçi, Balkan Şampiyonu oldu

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYELİ Güreşçi Nurşat Taşçı, büyük bir başarıya imza atarak Grekoromen stilde Balkan Şampiyonu oldu.

Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Cevdetiye Sporcu Eğitim Merkezi sporcusu olan Nurşat Taşçı, Bulgaristan'ın Panagyurishte şehrinde düzenlenen U15 Balkan Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde 85 kiloda altın madalya kazandı. Balkan şampiyonluğunu getiren Nurşat Taşçı'nın, gelecek için büyük ümit verdiğini ve güreşe yaptıkları yatırımların karşılığını almaya devam ettiklerini belirten Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, geleceğin 'Rıza Kayaalpleri'nin Güreş Eğitim Merkezi'nden çıkacağını kaydetti. Loğoğlu, "Nurşat kardeşimizin başarısıyla gurur duyduk. Ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek, ay yıldızlı bayrağımızı birincilikle göndere çektirdiler. Altyapıdan yetiştirdiğimiz sporcularımız, Rıza Kayaalp ağabeylerinin izinden gidiyorlar. Güreş Eğitim Merkezimizden daha nice başarılı sporcular çıkacaktır. Bulgaristan'da şampiyon olan sporcumuzu ve bu başarıda emeği geçen antrenörlerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI