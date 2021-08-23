Osmaniyeli atletlerden, Türkiye derecesi

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYELİ Atletler katıldıkları, Olimpik Deneme Yarışları ve Turkcell Türkiye U16 Atletizm Şampiyonası'ndan derecelerle kente döndü.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Mersin’de gerçekleştirilen şampiyonaya, 22 kategoride Türkiye geneli 51 İlden 723 sporcu katıldı. Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde gerçekleştirilen yarışlarda Osmaniye’den U16 2007 doğumlu kategorisinde Kağan Abilmez 300 metre koşuda ve 300 metre Engelli kategorisinde Türkiye 2’ncisi oldu. Olimpik Deneme yarışmalarında ise Mehmet Ali Özdemir Disk Atmada birinci, Gizem Serpici ise gülle ve disk atmada 3’üncü olarak derece elde etti.

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