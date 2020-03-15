İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE'de, iki ayrı kategoride düzenlenen atletizm yarışlarında 336 sporcu, dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) 2020 faaliyet programında yer alan Atletizm Geliştirme Projesi Osmaniye il seçmeleri yapıldı. Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce 7 Ocak Stadyumunda yapılan final müsabakalarına, Kadirli'den 20, Düziçi'nden 58, Bahçe'den 71, Toprakkale'den 54, Sumbas'tan 63 ve Osmaniye'den ise 70 olmak üzere toplamda 336 sporcu katıldı. Birinci olabilmek için birbirleri ile kıyasıya mücadeleye giren sporculara destek ise ailelerinden ve beden eğitimi öğretmenlerinden geldi.

1500 metre ve 2000 metre olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlenen yarışmalar sonucunda dereceye giren sporcuların madalyaları ise Spor Şube Müdürü Arif Özsarı ve Okul idarecileri tarafından verildi. İlk dörde giren sporcular ilde yapılacak olan grup müsabakalarında Osmaniye'yi temsil edecek. Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Arif Özsarı, müsabakalarda dereceye giren sporcuları tebrik ederek, 14 Mart'ta Osmaniye'de yapılacak olan grup müsabakalarında başarılar diledi.



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