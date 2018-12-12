Osmangazili yüzücüler İstanbul’da kulaç atacak

Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) tarafından Bursa Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu’nda düzenlenen Türkiye Turkcell Yıldız-Genç-Açık Yaş Kısa Kulvar Baraj Geçme Yarışları, renkli görüntülere sahne oldu. 3 gün süren müsabakaya Osmangazi Belediyespor’un yanı sıra Türkiye’de faaliyet gösteren 13 takım katıldı. Yaklaşık 80 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği müsabakada Osmangazili sporcu Serhat Mehmetalioğlu 200 metre karışık, 100-1500 metre serbest, 50-200 metre kelebek kategorilerinde, Talha Mert Dur 200 metre karışık, 100 metre serbest, 50 metre kurbağalama kategorilerinde, Cem Osman Yazıcılar 200 metre karışık, 1500 metre serbest, 100-200 metre kurbağalama kategorilerinde, Efe Eren 1500 metre serbest, 400 metre karışık, 100-200 metre kelebek kategorilerinde başarı elde etti.

Bunun yanı sıra Osmangazi Belediyespor yüzücüsü Gökhan Obut da 1500 metre serbest, 200-400 metre karışık, 100-200 metre kurbağalama kategorilerinde, Batuhan Çetkin 1500 metre serbest, 200-400 metre karışık, 50-100-200 metre sırtüstü kategorilerinde, Ahmet Doğan ise 50 metre serbest kategorisinde barajı geçti.

Kızlar kategorisinde ise Osmangazili yüzücü Serenay Garip, 200-400 metre karışık, 50-200 metre kelebek, 50-100 sırtüstü kategorilerinde, Nurcan Yıldız 50 metre kurbağalama, 200-400 metre karışık kategorilerinde, Naz Duru Kahvecioğlu 200 metre karışık, 100-1500 metre serbest, 50-200 metre kelebek, 50-100 metre sırtüstü kategorilerinde ve Selen Yakın 50 metre kelebek ile 50 metre serbest kategorisinde aldıkları derecelerle göz doldurdu.

Müsabaka sonunda dereceye giren Osmangazi Belediyespor’un başarılı kulaçları İstanbul’da düzenlenecek Turkcell Türkiye Kısa Kulvar Küçük ve Yıldız Bireysel Yüzme Şampiyonası ile Turkcell Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası’nda mücadele edecek.

İHA