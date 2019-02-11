Osmangazili judoculardan bronz madalya

Osmangazi Belediyespor Judo Takımı sporcularından Kader Divan ve Kübra Şenyayla, Spor Toto Gençler Judo Şampiyonası’nda bronz madalya kazandı.

11 Şubat 2019, Pazartesi 16:08
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Osmangazili judoculardan bronz madalya

Judo Federasyonu tarafından Ankara’da düzenlenen Spor Toto Gençler Judo Şampiyonası, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Türkiye’de faaliyet gösteren 62 kulüpten toplam 674 sporcunun boy gösterdiği şampiyonada Osmangazi Belediyespor’un başarılı judocuları göz doldurdu. Bursa’yı temsîlen 52 kilogramda tatamiye çıkan Kader Divan ve 57 kilogramda ter döken Kübra Şenyayla, üçüncülük başarısı elde etti. Kürsüde madalya coşkusu yaşayan Osmangazili judocular, bu başarılarıyla Milli Takım’a girmeye de hak kazandı. 

Ulusal ve uluslararası birçok müsabakada derece elde eden sporcu ve antrenörlerini tebrik eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, alt yapının meyvelerini almaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

İHA

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