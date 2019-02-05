Türkiye Atıcılık Federasyonu tarafından Mersin’de düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Kupası, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Erdemli Atış Poligonu’nda 430 sporcunun iştirakiyle yapılan müsabakada Osmangazi Belediyespor’un başarılı atıcısı Barışcan Duyduk, havalı tüfek minik erkekler kategorisinde ter dökerek ikinci oldu. Havalı tabanca büyük bayanlar kategorisinde boy gösteren Emine Duyduk, Emine Taşdelen ve Elvan Sancar ise takım olarak üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa’yı en iyi şekilde temsil eden sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

İHA