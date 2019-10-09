Osmangazi Belediyesi’nden Bursaspor’a loca desteği

Gürkan DURAL /BURSA,(DHA)- Osmangazi Belediyesi, maddi sıkıntı içinde olan ve gelecek yıl yeniden Süper Lig’e dönmeyi hedefleyen Bursaspor’a destek olmak amacıyla “loca” alacak.

Osmangazi Belediyesi, maddi sıkıntı içinde olan ve gelecek yıl yeniden Süper Lig’e dönmeyi hedefleyen Bursaspor’a destek olmak amacıyla “loca” alma kararı aldı. Kulübe, loca alınarak destek olunması yönündeki teklif Osmangazi Belediyesi’nin Ekim ayı olağan meclis toplantısında görüşüldü. Belediye Meclis Başkan Vekili Hasan Hüseyin Erdönmez’in yönetimindeki toplantıda AK Parti ve MHP’li meclis üyeleri, teklifi desteklerken, CHP ve İYİ Parti’li meclis üyeleri ise çekimser yönde oy kullandı. Oy çokluğuyla kabul edilen teklif ışığında Osmangazi Belediyesi Bursaspor’a destek olmak amacıya Bursa Büyükşehir Belediye Stadı’ndan loca alacak.

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