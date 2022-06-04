Osman Zeki Korkmaz: Zaferin şifresi istikrar ve ısrar

1. Lig'de önceki gün Play-Off finalinde Bandırmaspor ile İstanbulspor kapıştı. Mutlu sona ulaşan Sarı-Siyahlılar, zaferin ardından büyük coşku yaşadı. Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz da 17 sene sonra kulübü Süper Lig'e taşıyarak, tarihe geçti. Elde ettikleri başarının kendileri için sürpriz bir olmadığını belirten40 yaşındaki genç teknik adam, "Büyük coşku yaşamıyorum çünkü beklediğim bir şeydi. Finaller tek başına kurgulanmaz.9aydır var ettiğimiz, olgunlaştırdığımız oyun kültüründen feragat etmedik. Finallerde çok yüksek şiddetli baskı altında oynamanız gerekir. Rakip final baskısını bizden daha fazla hissetti. Biz final de olsa, kupa finali yada lig finali, her yerde her zaman aylar boyu kendi olgunlaştırdığımız oyunu oynadık. Bizi kuvvetli kılan da buydu" dedi.

'Vazgeçmek yok'

Korkmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kimse yanlış anlamasın ama 1. Lig'in en modern ve göze hoş gelen futbolunu oynayan bizdik sezon boyunca. Oyun oynamaya çalışırken basit goller de yedik ama biz sonucu korumak için oyun formasyonumuzu değiştirmedik. Kendi oyunumuzda ısrar ettik ve oyunu olgunlaştırdık. Bu oyun bizi finalde Süper Lig’e taşıdı. Süper Lig'de de bundan vazgeçmeyeceğiz.

11 oyuncu 4 büyüklerden

Sarı-Siyahlı ekibin başarısında en önemli pay sahipleri de4 büyük takımdan yetişeni simler oldu. 33 oyuncunun 11'i, 4 büyüklerin altyapısında forma giymiş isimler. Süper Lig'e yükselen İstanbulspor'da daha önce; kaleci Alperen Uysal ile Yiğit Yetmez, stoper Emrecan Uzunhan, forvet Mertan Öztürk, Galatasaray 'da, stoper Mehmet Yeşil, ön libero Mehmet Kabasakal, orta saha Ferhat Yazgan ile Ebrar Cumur Trabzonspor'da, orta saha Eslem Öztürk ile Erdem Seçgin, Beşiktaş 'ta, sol bek Duhan Aksuise Fenerbahçe forması giymişti.