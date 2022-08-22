Osman Zeki Korkmaz: Takım hazırlanmasını iyi biliyorum

Spor Toto Süper Lig ’in 3. haftasında Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda Konyaspor ’u konuk eden İstanbulspor, 4-0’lık sonuçla farklı bir yenilgi aldı. İstanbul ekibi böylelikle 3. maçından da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, ''Kolay golleri atamadık güzel goller yedik” dedi ve ekledi:

''İki ay önce Süper Lig’e çıktığımızda büyük bir emek organizasyon ne derseniz deyin. Bunun kıymetini bilmeliyiz. 6 sezon Süper Lig’de yardımcı hoca oldum. Takım hazırlanmasını iyi biliyorum. 2 ay önce şampiyon olduğumuzda yeni sezon planlaması içim toplantı yapıldı ve teknik ekip futbolcular olarak büyük organizasyon içinde bunu planladık. Sonucu belirleyen faktörler rakibin daha iyiydi.''

Transfer çalışmalarının da sürdüğünü belirten Korkmaz, “Takımın bir bütçesi var ve bu bütçeye göre oyuncularla görüşülüyor. O oyuncuları da ben beğenmiyorum. Oynamayan ya da genç oyuncular yerine takımdaki oyuncuları değerlendiriyorum. Bu bir şikayet değil. Bunu bilerek buradayım” dedi.