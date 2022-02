Osman Zeki Korkmaz: Hedefimiz seneye Süper Lig’de oynamak

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor’un Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. 1. Lig’in 27. haftasında oynayacakları Kocaelispor mücadelesini değerlendiren Korkmaz, "Bu sezon aslında belki camia çok daha büyük beklenti ile sezona hazırlanmıştı. Puan tablosunda istedikleri yere gelemedikleri için bir antrenör değişikliği oldu. Antrenör değişikliğinden sonra takımın aslında en önemli değişikliklerinden bir tanesi daha coşkulu oynamaya başladılar. Her antrenör değişikliğinde grup psikolojisinde olumluya dönüş olur. Kocaelispor’da bunu birkaç maçtır gözlüyoruz. Daha motive oynamaya başladılar. Bugün bizim de içinde bulunduğumuz puan tablosu ve fikstür sebebiyle bizim için de kritik maç. Kocaeli için de önümüzdeki haftaları düşündüğünüz zaman kritik maç oynayacağız. İlk yarı orada oynadığımız maçta daha oyun olarak üstün taraftık. Maçın sonlarında belki skoru da yakalayacak çok fazla pozisyon bulduk ama skoru bulamadığımız için Kocaeli’nin galibiyeti ile bitmişti. Yine aslında oyun temposu yüksek bir maç bekliyoruz. Değişen oyun formasyonuna karşı da bir hamlemiz olacak. İzleyiciler için çok keyifli ve yüksek bir ritimli bir maç olacak. Maç öncesinde 1-2 oyuncumuzda ağrılar var. Tetkikler sonucu belli olacak, net bir şey söyleyemiyorum. Göreve geldiğimizden beri oynayan-oynamayan oyuncu yada eksiklik diye bir kelime kullanmıyoruz. Bizim bir oyun sistemimiz var. Antrenmanda herkes oyun sistemini öğreniyor. Sahaya kim çıkarsa çıksın aynı taktiksel uygulamayı herkesten bekliyoruz. Kimin oynayıp, oynamadığı üzerine düşündüğümüz bir konu değil" diye konuştu.

"Daha tempolu ve hızlı bir oyun oynuyoruz"

Takımın başına geçtikten sonra yaşanan değişimi de anlatan Osman Zeki Korkmaz, "İstanbulspor, Yalçın Koşukavak’tan bu yana daha sonra Fatih Tekke ile devam eden aslında bir oyun anlayışı vardı. Son belki 5-6 ayda çok genel İstanbulspor mantalitesinden kopuş vardı işin aslı. Biz 3. maç haftasında göreve geldik. Grubun pek benimsemediği oyun anlayışı vardı. Biz aslında kulübün kendi dinamiklerine kendi yaklaşımımızı ekledik. Daha tempolu ve hızlı bir oyun oynuyoruz. Bu zamana kadar ekip arkadaşlarımızla beraber üzerine düşündüğümüz oyun anlayışını ve tüm parametreleriyle beraber antrenman süreci, taktiksel, fiziksel, psikolojik parametreler olarak ayırdığımız zaman tüm öğretim sürecinin nasıl yaparız, nasıl hızlı bir şekilde sonuç alabiliriz diye düşündüğümüz oyun sistemini burada hızlıca oturttuk. Kendi oyunumuz yüksek şiddetli oynanan ve topu mümkün olduğunca hızlı bir şekilde rakip yarı sahaya götüren, top kaybettiği zaman hemen karşı pres uygulayan, bazen bakıldığı zaman risk içeren bir oyun anlayışımız var. İlk 8-10 haftaları düşünürseniz galibiyetler aldık ama oyunun karşılığı olmayan mağlubiyetler de aldık. Bu oyunu olgunlaştırma aşamamızdı. Çünkü grubun risk içeren oyun anlayışına bazı aksaklıklar oldu. Bunu olgunlaştırdıktan sonra son haftaları düşünürseniz; az gol yiyen, çok zor mağlup olan ve galibiyete daha yakın taraf olan, oyuna ritmi veren taraf oluyoruz. Bu anlamda sonuçtan değil de yolculuğun kendisinden keyif alıyoruz. Varacağımız yer önemli değil ama yolculuğun kendisi çok keyifli" değerlendirmesinde bulundu.

Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri çeken Valon Ethemi’nin, ilk defa Kuzey Makedonya Milli Takımı kadrosuna çağrıldığını hatırlatan başarılı teknik adam, "Bence grubun yeteneklerine ve dinamiğine uygun oyun anlayışı her bir bireyi aslında daha da parlattı" dedi.

"İbrahim, doğuştan forvet iç güdüsüne ve yeteneklerine sahip bir oyuncu"

Spor Toto 1. Lig’de şu an attığı 14 golle krallık yarışında zirvede olan İbrahim Yılmaz için ise Osman Zeki Korkmaz, "Türk futbolu için geç kalmış bir yetenek. Bunu kendisine de söylüyoruz. Doğuştan forvet iç güdüsüne ve yeteneklerine sahip bir oyuncu. Her genç insan gibi o da belki hatalar yaptı ama her insanın yapamayacağı ve sahip olamayabileceği yeteneklere sahip. Bence İbrahim bundan sonra geçmiş hatalarına değil de asıl yeteneklerine ve yapabileceklerine odaklanırsa yine de geç kalmış değil olgun bir şekilde Türk futboluna daha uzun yıllar hizmet edebilecek üst düzey bir forvet oyuncusu" ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz seneye Süper Lig ’de oynamak"

Hedefleriyle ilgili de konuşan 39 yaşındaki çalıştırıcı, "Hedefimiz seneye Süper Lig’de oynamak. Takımda oyuncularla bunu konuşuyoruz. Sonuca odaklanıp bence ürettiğimiz güzel oyundan, Türk futbolunun içinde bulunduğu durumu düşünürsek Süper Lig’deki ve ligimizdeki takımların oyun anlayışı ortalamasını düşünürsek bence bu ortalamanın çok üzerinde bir oyun anlayışımız var. Çok daha keyif veren belki üst düzey liglerdeki Avrupa’daki majör liglerdeki takımların oynadığı andıran bir oyunumuz var. Buna devam etmemiz lazım. Tabiki de ben ve ekip arkadaşlarım, futbolcuların hedefi önümüzdeki yıl Süper Lig’de oynuyor olmak. Bu ana hedefimiz. Oyunu geliştirdiğimiz sürece bence o bizi hak ettiğimiz yere götürecek diye düşünüyorum" cümlelerine yer verdi.

"Saha içi organizasyon kalitesi açısından bence Spor Toto 1. Lig, Süper Lig’den çok daha iyi"

Türk futbolunda sadece teknik adamların değil, ekiplerin de çok önemli olduğunu vurgulayan Osman Zeki Korkmaz, "Bence futbolumuz isimler üzerinde yönetilen bir futbolken, şu anda ekipler ve yaklaşımlar üzerine yönetilen futbola doğru dönüşüm sağlıyor. Genç antrenörler, ekiplerinin önemini biliyorlar. Ekipteki her bir parametrenin önemini biliyorlar. Bu değişimi başlatan isimlerin başında gelen, Konyaspor ’da başarılı giden İlhan Palut var. Ligimizde geçen sene Recep Uçar başladı. Bu ligde çalışan Turgay Altay var. İlker Püren hoca vardı. Pek çok yeni teknik adam ve teknik ekip var. Toplam kalite yönetimi mantığıyla yaklaşan, bir futbol takımındaki saha içi ve saha dışı parametreleri düşünerek kurumsal olarak yaklaşan ekipler var. Bunlar bence önümüzdeki yıllarda Türk futbolunu değiştirecek eller bunlar. Süper Lig’deki farkın niye olduğunu söyleyeyim. Süper Lig’de hala kulüpler bu tarz isimlere yaklaşmakta, evet öncelik verenler var ama çoğunluk değil. TFF 1. Lig’de daha fazla kulüpler daha fazla cesur davranabiliyorlar ve bizlere şans verebiliyorlar. Bu isimler de bence bütün süreçleri bir analitik yaklaşımla çözümledikleri için sahada daha kaliteli organizasyonlar izleyebiliyoruz. Saha içi organizasyon kalitesi açısından bence 1. Lig, Süper Lig’den çok daha iyi. Çünkü çalışan ekipler hakikaten üretmeyen isteyen ekipler. İlhan Palut gayet olumlu işler yapıyor. Hatay’da Ömer Erdoğan var. Böyle çok genç antrenörler var değişimler sağlayan. Erol hoca var. Antalyaspor’da Nuri Şahin var. 1. Lig’i izlerken, çok net duran top organizasyonları, taç organizasyonları var" açıklamasını yaptı.

"Bu sene VAR olsaydı bariz bir şekilde daha fazla puanımız olurdu"

VAR’ın (Video Hakem Sistemi) bu sene 1. Lig’de olmamasının kendilerini nasıl etkilediğini sorulması üzerine Osman Zeki Korkmaz, "Menemen maçında olumlu etkilendik. Onda da şikayetimizi de bildirdik. Ben orada kalmak istiyorum. Olumlu etkilendiğimiz maç 1 ise, olumsuz etkilendiklerimiz belki 10. Orayı hiç konuşmak istemiyorum. Hızlı ve efektif uygulanan VAR uygulamasının futbola katkısı büyük. Bence ana sorunumuz o değil. Ana sorunumuz oyunu geliştirmek. Oyunu belirgin bir şekilde geliştirebiliyoruz. Oyundaki sorunların daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması için federasyonun alacağı bir tedbirdir. İyi olur. Bu sene VAR olsaydı bariz bir şekilde daha fazla puanımız olurdu" diye cevap verdi.

İHA