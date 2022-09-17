Süper Lig 'in 7. haftasında konuk ettiği Beşiktaş 'la 2-2 berabere kalan İstanbulspor'da Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadelede kaydettikleri gollere çalıştıklarını belirten Osman Zeki Korkmaz, "Bu hafta boyunca 25-30 metreden uzak şutlara çalıştık. Beşiktaş'ın kalesine gelen uzaktan topların gol olduğu istatistiği vardı ve bu istatistik bizi yanıltmadı." dedi.

"Biz, farklı bir oyun kültürü oluşturmaya çalışıyoruz"

Farklı bir oyun kültürü oluşturmaya çalıştıklarını da söyleyen Osman Zeki Korkmaz, "Biz, farklı bir oyun kültürü oluşturmaya çalışıyoruz. Bu işin başka türlü de mümkün olduğunu göstermek istiyoruz. Hikaye nerede biter bilemem ama yapılan harcamalar kadar arada büyük fark olmadığını göstermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş’ın tahrip edici bir oyun temposu vardı"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında ise Osman Zeki Korkmaz şu açıklamaları yaptı:

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Korkmaz, “Beşiktaş’ta hocanın saha kenarında olmaması motivasyon anlamında bir düşüş yaşattı diyebilirim. Beşiktaş’ın tahrip edici bir oyun temposu vardı. Bu tempoyu vermemek için belirli pas bağlantılarını kapattık. Beşiktaş’ın atak olgunlaştıracağı anlarda, bağlantıları kapattığımız için Beşiktaş ilk yarıda uzun top yaptı. Bu da ritim yakalamalarına engel oldu. Daha belirgin pas bağlantılarıyla çıksaydık belki skoru yakalayabilirdik. Ülkedeki büyük takımlara sonsuz saygımız var. Başka türlü de mümkün demek istiyoruz. Bugün 9 yerli futbolcu vardı sahada. İlk 3 maç sonunda çok fazla fal açıldı, biz fala değil, 1 senedir oluşturduğumuz oyun kültürüne inanıyoruz. Hikayenin sonu nerede biter bilemem ama kuvvetli bir oyun kültürü kurmak istiyoruz. Bizi en mutlu eden konu da bu. İstanbulspor ailesi olarak Türk futboluna bir katma değer sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

"Sonuca değil sürece odaklıyız"

Takımın başına geçtiğimiz sezon bir alt ligde geçtiğinde, İstanbulspor’un ligde kalıp kalmayacağının tartışıldığını hatırlatan Osman Zeki Korkmaz, “Geçen sene göreve geldiğimizde bir alt ligde kalma planı yapılıyordu, bu sene ise Süper Lig’deyiz. O gün de futbolculara bunu söylemiştim. Geçen sene bir alt lige gitmek isteyen oyuncularımız vardı. Bunlardan birisi de Emir Kağan. Ama kendisine ‘Hayır gitmeyeceksin, önümüzdeki sene Süper Lig’de oynayacaksın’ dedim. Bugün Beşiktaş’a gol attı. Bugün maça başladığımız 11’deki 10 oyuncu, geçen yıl takımda olan oyunculardı. Bunun gururunu yaşıyoruz. Çok sıradan oyunculara olağanüstü paralar ödeniyor ama alt liglerde çok önemli oyuncular var. Bu ligde çok rahat oynayacak yetenekler var. Hikayenin sonunda nereye gideriz bilemem ama bu sene bu ligde kalmak, bizim için en büyük başarı olacaktır. Sonuca değil, sürece odaklıyız” diyerek sözlerini tamamladı.



