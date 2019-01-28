"Osman Solakoğlu Basketbolla Topluma Hizmet Ödülü”nün bu yılki adayları hakkında çalışmalarda bulunacak, ‘Seçici Kurul’, 29 Ocak Salı günü saat 16:00’da Türkiye Basketbol Federasyonu’nun İstanbul’daki merkez binasında toplanacak.

Türk Basketboluna uzun yıllar her alanda hizmet etmiş olan eski Federasyon Başkanı Osman Solakoğlu'nun anısını basketbola ve topluma faydalı olacak şekilde yaşatmak hedefiyle, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ve Solakoğlu Ailesi tarafından 2005 yılında düzenlenmeye başlanan “Osman Solakoğlu Basketbolla Topluma Hizmet Ödülü“nün bu yılki sahibini belirlemek amacıyla yapılan çalışmalar, ‘Seçici Kurul’un toplanmasıyla başlıyor.

“Osman Solakoğlu Basketbolla Topluma Hizmet Ödülü”nün ‘Seçici Kurul’u 29 Ocak Salı günü saat 16:00’da Türkiye Basketbol Federasyonu’nun İstanbul’daki binasında toplanarak belirlenen adaylar hakkında değerlendirmede bulunacak.

Bu yıl 14.’si verilecek "Osman Solakoğlu Basketbolla Topluma Hizmet Ödülü” 2 Şubat Cumartesi günü saat 17:30’de oynanacak Galatasaray – Bahçeşehir Koleji karşılaşmasında düzenlenecek törenle sahibini bulacak.

Geçtiğimiz yıl bu ödülü, Yeni Nesil Tofaş Projesi ile Tofaş Spor Kulübü kazanmıştı.