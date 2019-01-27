Osman Özköylü yönetimindeki Osmanlıspor tutulamıyor!

Spor Toto 1. Lig’in 19. haftasında Giresunspor’u 2-0 yenen Osmanlıspor, üst üste 6. maçını kazandı. Başkent temsilcisi, Osman Özköylü yönetiminde çıktığı 8 maçta 7 galibiyet ve bir beraberlik aldı.

27 Ocak 2019, Pazar 19:21
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Osman Özköylü yönetimindeki Osmanlıspor tutulamıyor!

Spor Toto 1. Lig’in 19. haftasında deplasmanda Giresunspor’u 2-0 mağlup eden Osmanlıspor, galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

Sinan Kurt ve Ayuk’un golleriyle rakibini 2-0 yenen Osmanlıspor, üst üste 6. maçından galibiyetle ayrıldı. Mor-sarılı ekip, yenilmezlik serisini de 8 maça çıkardı.

Başkent ekibi, teknik direktörlük görevine Osman Özköylü geldikten sonra oynadığı 8 maçta 7 galibiyet ve bir beraberlik alarak 22 puan topladı.

Özköylü yönetimindeki ilk maçta İstanbulspor’u 1-0 yenen Osmanlıspor, ardından Bolu’da Tetiş Yapı Elazığspor ile 1-1 berabere kaldı.

Osmanlıspor, daha sonra sırasıyla Ümraniyespor’u 1-0, Afjet Afyonspor’u 3-2, Altay’ı 1-0, Adanaspor ve Boluspor’u 3-1, Giresunspor’u da 2-0 mağlup etti.

Özköylü ile yenilgi yüzü görmeyen mor-sarılılar, Giresunspor galibiyetiyle puanını 35’e yükseltti.

Spor Toto Süper Lig’e yeniden yükselmeyi hedefleyen Osmanlıspor, maç fazlasıyla üçüncü sırada yer alıyor.

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