Osman Özköylü: Yaptığınız işin karşılığını almak çok güzel

Spor Toto 1. Lig’in 19. haftasında sahasında Manisa FK ile karşılaşan Pendikspor 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, “İlk yarının son maçı olmasına rağmen mücadeleci, temposu yüksek bir maç oldu. Biraz daha etkin olan, rakibin sahasında oynamaya mahkum eden bir Pendikspor vardı. Oyun olarak baktığımızda oyuncularımı kutluyorum, iyi oynadık. Ayağımızda topu tutmaya çalıştık. Hücumlarımızı doğru şekilde hazırladık. Final paslarını yapamadığımızda skor yapamadık. Onların gösterdiği performans beni gururlandırdı. Hasan Hatipoğlu ve Rogerio’nun sakatlıkları bizi bazı noktalarda eksik kalmamızı sağladı” ifadelerini kullandı.

“Kulübeden oyuna etkiyi arttıracak oyunculara ihtiyacımız var”

Sezonun ilk yarısının sona erdiğine değinen Özköylü yaptığı değerlendirmede, “İlk yarının geneline baktığımız zaman iyi bir Pendikspor vardı. Takdir edilen bir nokta. Yaptığınız işin karşılığını almak çok güzel. Takıma katkılar anlamında çalışmalarımız olacak. Kulübeden oyuna etkiyi arttıracak oyunculara ihtiyacımız var. İnşallah doğru şekilde planlayıp takımı en iyi hazırlayıp, üst sıralarda olmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu. (İHA)