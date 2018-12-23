Osman Özköylü: Topla daha çok oynayan bizdik

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, “İki tane iyi takımın maçı oldu. Maçın geneline baktığımız zaman daha çok topla oynamaya çalışan, pozisyon üretmeye çalışan, rakip kapalı savunmasını açmaya çalışan Osmanlıspor’du. Ama bu dakikalarda onlar bizim yapacağımız hataları bekliyorlardı ve nitekim bir kaç tane hata yaptık. İlk yarıda kalemizde gol de görebilirdik. Oyunun genelinde topla daha çok oynayan bizdik. İkinci yarı golü bulduktan sonra rakip de risk alarak bizim üzerimize gelmeye ve arka tarafta boşluklar vermeye başladı. Sonuç 3-1’lik bir galibiyet bizim lehimize oldu. Oyuncu arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Özellikle son 6 haftada ortaya koyduğumuz kazanma duygusu, mücadele ve alınan sonuçlar bizim adımıza çok çok önemli. Bu süreçte oyuncu arkadaşlarımız çok büyük gayret gösterdiler. Geldiğimiz noktanın bizim adımıza çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Artık ikinci yarıda yapacağımız transfer çalışmalarıyla daha da güçlü bir kadroyla yarışın içinde olan bir Osmanlıspor olacaktır. İkinci yarıda hem ligin çok zor geçeceğini ama Osmanlıspor’un da bu ligin içinde en önemli takımlardan bir tanesi olacağını söyleyebilirim” dedi.

İHA