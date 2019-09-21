Osman Özköylü: Oyuncularımla gurur duyuyorum

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Cesar Grup Ümraniyespor ile Boluspor arasında oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, ilerleyen haftalarda daha iyi bir takım görüntüsü sergileyeceklerini belirtti.

Maçın hakemi Caner Ak’ın son dakikadaki faule kadar maçı iyi yönettiğini aktaran Özköylü, şu değerlendirmede bulundu:

"Üç puana çok yaklaştığımız bir noktada son dakikada maalesef çok ciddi bir hakem hatasıyla bizim lehimize verilmesi gerek faul karşı takıma verilince gol yedik. Hakem, gerek Ümraniyespor kulübesinin, gerek taraftarların tüm tahriklerine rağmen maçı çok iyi yönetti. Yanlış mı gördü bilmiyorum, bu da onun talihsizliği. Son dakika golünü yanlış gördü. Son dakikada Hayrullah’ın bütün baldırı mosmor ve vida izi. Faul yapan bir oyuncunun baldırı mı sakatlanır? Bunu görememesi hakem adına eksiklik."

Üç gündür takımla çalıştıklarını belirten Osman Özköylü, "Sadece iki taktik antrenman yaptık. Geldiğimizde mental anlamda çökmüş, ligdeki sıralamadan dolayı gerek oyuncularda gerek camiada karamsarlık vardı. Belki bugün iki puan kaybettik ancak ilerisi için çok şey kazandık. Sahadaki mücadele oyuncuların öz güvenini geri kazanması adına önemli. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Aldığımız maçı son anda kaybettiğimiz için üzgünüm. Biraz becerikli olsaydık Bolu’ya 3 puanla dönüyor olurduk. Bu takım ilerleyen haftalarda adından bahsettiren bir takım olacak." yorumunu yaptı.