Osman Özköylü: Oyuncularımı tanıyamadım

Spor Toto 1'inci Lig'in Play-Off yarı final ilk maçında Gazişehir Gaziantep sahasında karşılaştığı Osmanlıspor’u 2-0 mağlup etti.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Ankara’da skoru değiştirmek istediklerini belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"İlk maç itibarıyla sadece kaybedilen bir maç var. Evet kaybedilen 2-0’lık bir dezavantaj var. Ama futbolda, bu tür sonuçların altından kalkan birçok takım var. Bizde bunu yapmak için Ankara’da elimizden geleni yapacağız. Gaziantep takımını tebrik ediyorum. Ama biz bu gün kendi adımıza istediğimiz oylunu çok ortaya koynayamadık. İkinci yarı iyi görünsek de skoru elde edecek pozisyonları değerlendiremedik. İlk yarı benim beklentimin, isteğimin çok uzağında oyun sergiledik. Oyuncularımı tanıyamadım. Hiç top oynayamadık, top tutamadık. Oyuncularımı tanıyamadım. Gazişehir çok iyi oyunculara sahip ama bunun altından kalkmak için Pazar günü çok farklı bir Osmanlıspor takımı olacak. Turu geçeriz yada geçemeyiz bilemem ama, bugünden daha çok yürekli, iyi futbol oynayan, bu skorun altından kalkmaya çalışacak bir Osmanlıspor olacak”