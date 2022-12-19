Osman Özköylü: Maçı kontrol eden biz olmalıydık

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında konuk olduğu Bandırmaspor'a 1-0 mağlup olan Pendikspor'da teknik direktör Osman Özköylü, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Özköylü, kötü maçların bazen oynanabileceğini belirterek şunları söyledi:

"Bizim için kötü bir gündü. Oyun anlamında istediğimiz hiçbir şeyi yapamadık. Hava şartları nedeniyle bir türlü oyuna adapte olamadık, çalıştığımız pozisyonların hiç birini yapamadık. Baktığımız zaman son dakika golü olmasa, böylesine bir maçta 1 puan alabilirdik ama oyuna baktığımız zaman Bandırmaspor, daha fazla pozisyonu var. Maçta kazanılacak bir taraf varsa oda Bandırmaspor diyebilirim. Bu maçı kazanmayı hiç hak etmedik. Bu mücadele sonucunda en azından bir puan alabilseydik iyi olabilirdi. Bizler güçlü takımız, bu ortam çok farklı bir ambiyanstı. Bir türlü maçın içine giremedik. Karşı tarafı durdurmakla ve arkasından koşmakla hiçbir şeye yapmadık. Maçı kontrol eden olmalıydık. Son dakika çok üzücü bir mağlubiyet oldu. Bandımaspor’u kutluyorum." (İHA)