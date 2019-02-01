Spor Toto 1. Lig’in 20. haftasında Osmanlıspor, sahasında Balıkesirspor Baltok’u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına katılan Osman Özköylü, "İyi oynamadık ama kazanmak güzel. Benim istediğim oyun bu değildi. Bugünkü oyun bizi memnun etmedi." dedi.

"Kazanmak önemliydi." diyen Özköylü şunları söyledi:

"İyi bir rakibe karşı oynadık. Bize karşı iyi önlemler almışlar. 1-2 tane tehlikeli pozisyonları oldu. Rakibe çok fazla top verdik. İkinci yarı beklentimizin uzağında bir oyun oldu. Hep savunma yapan bir takım görüntüsü verdik. Pozisyonlar yakaladık ama golü bulamadık. Bu oyucular takdir edilmesi gereken oyuncular. Bunların da kötü oynamaya hakkı var. İyi mücadele ettiler, bize üç puanı kazandırdılar. Rakibi de tebrik ediyorum."