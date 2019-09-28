TFF 1. Lig’in 6. haftasında sahasında karşılaştığı İstanbulspor’a 2-1 yenilen Boluspor’un teknik direktörü Osman Özköylü, "Eksiklerimiz var. Bunları zaman içerisinde gidereceğiz. Giderdiğimiz zaman, ortada çok kaliteli bir takım var, bu kaliteli takım inşallah istediği sonuçları almaya başlayacak." dedi.

Özköylü, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Boluspor ile ikinci maçlarına çıktıklarını anımsattı.

Geçirdikleri 10 günlük süreç içerisinde çalışacak çok fazla zaman olmadığına değinen Özköylü, "3-4 antrenman yapma şansımız oldu. Araya giren kupa macerası biraz bizi takımdan kopardı. Eksik olan taraflarımızı görüyoruz, biliyoruz. Bunları da ilerleyen haftalarda net bir şekilde düzelteceğimizi söyleyebilirim." şeklinde konuştu.

Karşılaşmanın ilk yarısında takımın ortaya koyduğu performansın umut verici olduğunu belirten Özköylü, bu tablonun ilerisi açısından güzel olduğunu kaydetti.

Özköylü, maçta çok şanssız olduklarını belirterek, "İki tane kendi kaybettiğimiz toptan gol yedik. Penaltı kaçırdık. İkinci yarı oyundan fiziksel olarak düştük. Takımımızın en büyük sorunu bu, fiziksel yetersizlik. Maalesef oyuncuların tepki vermesini engelliyor. Penaltıyı kaçırmış olmak takımın moralini bozdu. Belki 1-1’i yakalayabilsek o direncimiz ve motivasyonumuz artabilirdi ama ne olursa olsun ben bu takıma çok inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Oyuncularına çok güvendiğini de dile getiren Özköylü, "Hep birlikte bu takımı kaldıracağımızı düşünüyorum. Eksiklerimiz var. Bunları zaman içerisinde gidereceğiz. Giderdiğimiz zaman, ortada çok kaliteli bir takım var, bu kaliteli takım inşallah istediği sonuçları almaya başlayacak." değerlendirmesinde bulundu.