Osman Özköylü: Büyük Altay taraftarına yakışır bir mücadele

TFF 1. Lig’in 22. haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Altay, Paixao'nun yıldızlaştığı maçtan 2-1 galip ayrıldı ve altın değerindeki 3 puanı hanesine yazdırdı. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Altay Teknik Direktörü Osman Özköylü, önemli bir takıma karşı iyi bir galibiyet aldıklarını vurguladı.

Adana Demirspor’un Yeni Adana Stadı’nda ilk maçı kazanmak istediğini kaydeden Özköylü, şunları söyledi:

"Bu statta ilk golü atan ve 3 puanı kazanan biz olacağımızı söyledim. Oyuncu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, bu galibiyeti, mutluluğu bize yaşattıkları için. Ayrıca bu stadı Türk futboluna kazandıran devlet büyüklerimize, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Olağanüstü güzel bir stat olmuş. Adana şehri de böyle bir stat çok yakışacak. İki çok güzide takım burada güzel maçlar oynayacaktır."

Özköylü, maça istedikleri gibi başladıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Baskıyla hata yaptırıp goller bulmak istemiştik. Çok kısa sürede bunu gerçekleştirdik. Bu bizi de çok şaşırttı. Çok erken öne geçtik. Ondan sonraki süreçte maalesef galibiyeti koruma psikolojisi takımı geriye yasladı. Aslında burada bizim için avantaj olan noktalar da vardı. İyi savunduk, mücadele ettik. Kazandığımız toplarda dikkatli bir şekilde ayağa paslarla çıkabilsek, finali doğru yapabilsek belki maçı çok daha erken koparabilirdik. 2-0’a rağmen Adana Demirspor oyunun içinde kaldı. Son dakikada yediğimiz gol savunmada yaptığımız tek hataydı. Oyuncularımı kutluyorum, büyük Altay taraftarına yakışır bir mücadele ortaya koydular. Bu galibiyete taraftarımıza armağan etmek istiyoruz."