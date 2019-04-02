Osman Özköylü: Bugünkü maç yılın maçıydı

Spor Toto 1. Lig 27. hafta mücadelesinde Osmanlıspor, deplasmanda Altınordu’yu 3-0 mağlup etti. İzmir’den galibiyetle dönen Osmanlıspor’da Teknik Direktör Osman Özköylü, yılın maçını kazandıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Özköylü, “Son 3 maçtan aldığımız kötü sonuçlar takım üzerinde özgüven sorunu yaşattı. Milli ara tam zamanında geldi. Bu süreç bize ilaç oldu. Eksik olan taraflarımızı kısa sürede tamamlamaya çalıştık. Osmanlıspor gerilerden gelerek liderliğe kadar yükseldi. Her maçı kazanmak zorundaydık ve o süreç bizi yıprattı. Bugünkü maç yılın maçıydı. Eğer kaybetseydik belki de Play-Off’un dışında kalabilirdik. Oyuncularımız istediklerimizi sahaya yansıttı. Onlara teşekkür ediyorum. Altnordu’ya da başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.