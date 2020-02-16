Osman Özköylü: Bir türlü sonucu alamıyoruz

TFF 1. Lig’in 22. haftasında konuk ettiği Cesar Grup Ümraniyespor ile 1-1 berabere kalan Boluspor’un teknik direktörü Osman Özköylü, "Biz ligin sonundaki bir takım gibi aciz, teslim olmuş ve kabullenmiş bir takım değiliz. Oyun olarak da rakiplerden üstünüz. Mücadele olarak da her şey var. Ama bir türlü sonucu alamıyoruz." dedi. Özköylü, maçın ardından düzenlenen toplantıda, ne söyleyeceğini bilmediğini, futbol hayatında böyle bir durumla karşılaşmadığını, bu kadar şanssızlık görmediğini ifade etti.

Rakibin maç boyunca pozisyonunun olmadığını kaydeden Özköylü, "İlk yarı vurdukları kafa şutu var. İkinci yarı yediğimiz gol var. Onun dışında sahada çok iyi mücadele eden, çok iyi koşan, kazanmak için herşeyini ortaya koyan Boluspor takımı var. İnançlı bir oyuncu gurubu var." diye konuştu.

Ağır sahadaki mücadelede kazanmayı çok istediklerini vurgulayan Özköylü, "Oyunla, teknikle, taktikle izah edilecek bir durumun olmadığını düşünüyorum. Bu iş başka bir şey artık. Son üç haftadır öne geçiyoruz, kazanamıyoruz. Puan kaybediyoruz, yeniliyoruz. Kırmızı kart oluyor." şeklinde konuştu.

Özköylü, hakemlerin, oyuncularına kolay kart çıkardığını iddia ederek, "Rakip yaptığı zaman hiç gösterilmiyor benzer pozisyonlar. Ne yapılmak istendiğini de işin açıkçası çözemedim. Her şeyi yapıyor ve deniyoruz. Oyuncularımız ve bizler iyi niyetliyiz. Ama bunlar neden başımıza geliyor, başka bir şey mi var, orasını da anlamış değilim artık." ifadelerini kullandı.

Takımın oynadığı oyundan ve mücadeleden memnun olduğunu ifade eden Özköylü, "Bu işin hakkı galibiyet olmalı. Bu Erzurum, Altay ve Adana Demirspor maçında da böyle. Biz ligin sonundaki bir takım gibi aciz, teslim olmuş ve kabullenmiş bir takım değiliz. Oyun olarak da rakiplerden üstünüz. Mücadele olarak da herşey var. Ama bir türlü sonucu alamıyoruz." şeklinde konuştu.