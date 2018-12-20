Teknik direktör Özköylü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımda psikolojik ve mental anlamda değişiklikler yaptıklarını belirterek, "5 maçta, 4 galibiyetlik doğru gelişimi, bu kadar kısa sürede biz de beklemiyorduk." dedi.

Antrenman anlamında ve sahadaki duruş açısından da takım üzerinde değişikliklere gittiklerini anlatan Özköylü, "Sadece oyuncularla olan doğru iletişim, onların olaya bakış açısını değiştirmek, kendilerine olan güveni geri getirmek önemli. Şaşadıkları problemden onları biraz olsun kurtarıp, birtakım değişiklikler yapmamız gerekiyordu." diye konuştu.

Teknik direktör Özköylü, şöyle devam etti:

"Belki de oyuncuların olaya bakış açısının değişmesi, işlerine dört elle sarılmaları, bizim enerjimizin onlara doğru şekilde geçmiş olması, istediğimiz sonuçları getirdi. Olmaya da bilirdi. Bazı maçlarda direkten döndüğümüz anlar oldu. Gayretimizin karşılığını Allah bize bir şekilde nasip etti. Bunu devam ettirmek daha önemli. Son maçı da kazanarak ligin ilk yarısını bitirmek istiyoruz. Alınan sonuçlar, ileriye hedef koyarak bakabilmemizi sağladı. Bu açıdan mutluyuz."

Transfer önceliği forvet hattında

Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, ara transferde 4 oyuncuya ihtiyaç duyduklarını belirterek, "Forvet ve hücum oyuncuları anlamında maksimum 4 futbolcu alabiliriz." ifadelerini kullandı.

Transfer konusunda yönetime bir rapor sunduğunu aktaran Özköylü, "Yönetimin de izlediği, izlettirdiği oyuncular var. Yönetim ve genel menajerimizle diyalog halindeyiz. Bizi hedefe götürecek, aynı zamanda da kulübün menfaatlerine uygun oyuncular transfer etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

"Süper Lig’den oyuncu alma yönünde bir hedefimiz yok." diyen tecrübeli teknik direktör, şunları kaydetti:

"Böyle bir beklentimiz de yok. Özellikle ön bölgede ihtiyaçlarımız var. Oraya oyuncu transferi düşünüyoruz. Gidecek isimler de tabii ki olacak. 29 kişilik bir kadromuz var. 25 kişiyle çalışmak istediğimi yönetime sundum. Fazla kadro, sağlıklı antrenman yapmamızı engelliyor. Kemik kadronun olması bizim için önemli."

Şu anda hedefledikleri noktaya geldiklerini anlatan Özköylü, "Göreve geldiğimizde, ’İlk yarıyı play-off hattının yakınlarında, az bir puan farkıyla kapatabilirsek önemli olur.’ diye düşünmüştük. Şu anda geldiğimiz noktada 6. sıradaki takımla aynı puandayız. İlk yarıyı play-off hattının içinde veya mevcut konumda bitirebilirsek çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

"Bolu Stadı bizim stadımız değil"

Teknik direktör Özköylü, iç saha maçlarını dışarıda oynamak zorunda kaldıklarını hatırlatarak, "Kendi sahanda oynamak her zaman farklıdır." değerlendirmesini yaptı.

"Bolu Stadı bizim stadımız değil." diyen Özköylü, "Kendi şehrindesin, kampını kendi tesisinde yapıyorsun, alıştığın ortam, alıştığın stat, bunlar çok önemlidir. Bu anlamda dezavantajlıyız. Mecburiyetten maç oynuyoruz. Boluspor Kulübüne ve başkanına teşekkür ediyorum. Üç maçtır bizi orada ağırladılar ve bize yardımcı oldular. Ev sahibi gibi bir hissiyat yaşattılar." diyerek sözlerini tamamladı.

AA