Osman Özköylü: Adalet yerini buldu

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor , sahasında Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, "Son dakikada da gelse gelen golle kazanılan 1 puan çok değerlidir. Maçın geneline baktığımız zaman, maçın ilk başından itibaren zaten istatistiklerde bunu gösteriyor. Bu ağır sahada yağışlı havaya rağmen Rizespor gibi çok güçlü çok elit oyunculara sahip bir takım karşısında deplasmanda oynayan bir takım için bu istatistikler gerçekten mükemmel. Bu maçı kaybetseydik gerçekten çok üzülürdüm, bütün çocuklar da üzülürdü. Çünkü hak etmediğimiz bir sonuç olurdu. Bugün baktığımız zaman Rizespor tamamen bizim hücumumuzu durdurma üzerine kurulmuş bir oyun planı ile topu ön tarafa atıp yada yan toplardan golde olduğu gibi bulacakları pozisyonları değerlendirmeye çalıştılar. Maalesef yan topta yaptığımız hata geri düşmemize sebep oldu ama oyunun son dakikasına kadar çocuklar aslanlar gibi devam ettiler oynadılar" ifadelerini kullandı.

Son 20-25 dakika oyunu fors eden tarafın Pendikspor olduğuna vurgu yapan Özköylü, "Neticesinde hak ettiğimiz oynadığımız oyunun karşılığı olan golü de geç de olsa bulduk ve çok mutluyuz. Rizespor gibi çok değerli oyunculara sahip çok değerli bir rakibe karşı deplasmanda alınan bütün istatistiklerde fark atarak alınan bir puan gerçekten çok değerli. Oyunsal anlamda oyunun galibi biziz ama skorsal anlamda son dakikada attığımız golle berabere kalarak ödüllendirebildik. Buda bizi mutlu etti. Kaybedilecek 3 puan Rizespor'a çok şey katardı ama burada adalet yerini buldu. Çünkü oynanan oyuna baktığımız zaman Pendikspor en kötü bir puanla bu maçı hak etti. Bence skor 2 takımı da üzmeyecek şekilde oldu" şeklinde konuştu.

RİZE (İHA)