Osman Özköylü: 3 puandan daha fazlasını kazandık

TFF 1. Lig’in 8. haftasında Giresunspor’u 2-0 yenen Boluspor’un teknik direktörü Osman Özköylü, "Bence 3 puandan daha fazlasını bugün kazandığımızı düşünüyorum." dedi. Özköylü maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, aldıkları galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını belirtti. Bu galibiyete sadece 3 puan olarak bakmadıklarına vurgu yapan Özköylü, "Ligin ilk galibiyetini aldık. Çok ihtiyacımız olan bir galibiyetti. Bu hem 3 puan anlamında çok önemli, hem de takımın kaybolan öz güvenini yerine getirmesi, tekrar umutlarının daha fazlalaşması ve mücadele azminin katlanarak daha yukarılara çıkması açısından gerçekten çok çok önemli bir galibiyetti. Bence 3 puandan daha fazlasını bugün kazandığımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Özköylü, bir galibiyet almalarına rağmen takımın halen istedikleri noktaya gelmediğine de dikkat çekerek, "Hala ’süperiz ve mükemmeliz’ diyemem. Eksiklerimiz mutlaka var. Yeni bir takımız, yeni bir oyun anlayışımız var. Yeni bir antrenman sisteminin içine girdik. Oyuncular buna yavaş yavaş adapte oluyorlar." ifadesini kullandı.

Bugün sahada iyi bir oyun izlediklerini de sözlerine ekleyen Özköylü, şunları kaydetti:

"Biraz gergindik. Özelikle ilk yarı. Bu da çok normal. Haftalardır gelen kötü sonuçların yarattığı travma, o psikolojik baskı, bu gerginlik futbolcuların gerçek oyununu oynamasına engel oldu. İlk yarı bu gerginliği yaşadık. İkinci yarı konuştuk, anlattık. Daha rahat ve sakin olmalarını istedik. Gelen ilk gol bizi rahatlattı. Rakibi de daha fazla strese soktu. İkinci golden sonra üçüncü dördüncü golü de atabilirdik. Gol de yiyebilirdik. Rakibin de iki tane ciddi atağı var. Her şeye rağmen eksiği ile güzelliği ile önemli olan bir 3 puandı kazandık."