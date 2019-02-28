Şanlıurfa'da düzenlenen Kadınlar Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 79-76 mağlup eden Mersin Büyükşehir Belediyespor'un başantrenörü Osman Olcay Orak, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Osman Olcay Orak, ”Ligdeki çıkışımızı bu maçta da devam ettirmek istedik ama kupa maçlarının konsantrasyonu daha farklı oluyor. Hatay’ı yaptığı mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Biz birinci periyotta ve maçın sonunda sertlik yaparak oyunda kaldık. Cebimizde sadece kötü oynayıp kazanarak bir üst tura çıktığımız bir maç var. Umarız hatalarımızdan ders alırız” diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesporlu oyuncu Marche Anderson da, “Bu oyunu kazanacağımızı hissettik. İlk yarıda yaptıklarımızı ikinci yarıda yapmakta biraz zorlandık. Bazı zor anları geride bırakarak maçı kazandık. Önümüzdeki maçı da kazanacağımıza inanıyorum. Tur atladığımız için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.



