Osman Nuri Işılar: Pes etmek yok

Spor Toto 1. Lig’in 34. haftasında Boluspor evinde karşılaştığı Ümraniyespor'a 2-0 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Boluspor Teknik Direktörü Osman Nuri Işılar, "Ne kadar hamle yapmaya çalışsak da bugün ikinci ve üçüncü pasları ön tarafa taşımakta zorlandık. Çok lüzumsuz yanda ve geriye top oynadık. Topu ileriye taşıdığımız zamanlarda çoğalamadık. Özetle biz bugün iyi oynamadık. Galibiyeti hak eden taraf kazandı. Ama bizim takımımız bu değil. Takımımız çok inişli, çıkışlı bir sezon yaşıyor. Çocukları toparlayacağız. İnşallah Adana maçına tekrar tamir olmuş bir Boluspor olarak gideceğiz. Oradan ihtiyacımız olanı almak için bütün gayretimizi göstereceğiz. Ligin boyu iyice kısaldı. Kimin kimi nerede yeneceği belli değil. Kendi işimizi kendimiz çözmek zorundayız. Ligde yenilmeyecek takım yok. Mazeret üretmek için söylemek istemiyorum ama 55 saatlik sürenin ardından yeniden maça çıkmak zorunda kaldık. Ümraniyespor zaten kalitesini üst tarafa yansıtmış bir takım. 48 saat fazla dinlendi. Antrenman yapmadan sadece yenileme yaparak maça çıktık. Oyunu tutabilirdik. Çok erken gol yedik. Penaltıyı gole çevirseydik oyunun son bölümlerinde domine etmeye başlamıştık. Ceza sahasının içinde etkili olmaya başlamıştık. Kısmet değilmiş. Kesinlikle pes etmek yok. Geri adım atmak yok. Bu kulüp, takım, oyuncular bizim. İnşallah Adana’ya yüksek moralle, dinlenmiş ve iyi hazırlanmış bir Boluspor olarak gidip ihtiyacımız olan puanları alıp dönmeyi arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İHA