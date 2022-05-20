Boluspor, Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasında ağırladığı Altınordu'yu 2-1 mağlup etti ve sezonu 3 puanla noktaladı. Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Boluspor Teknik Direktörü Osman Nuri Işılar, “Acısıyla tatlısıyla, sevinciyle üzüntüsüyle bir futbol sezonunu iyi bir yerde bitirdiğimiz için huzurluyuz. Çok zor günler yaşadık. Üzüldüğümüz, içimize ağladığımız zamanlar yaşadık. 35 puanda düşme potasında teslim aldığımız takımı 50 puanla, 15 yıllık TFF 1. Lig geçmişinde 4-5 defa bu barajı yakalamışız. Ligi 7’inci sırada bitirdik. Düşecek denilen takımı Play-Off kapısından döndüğünü görmek hepimizi farklı düşüncelere sevk ediyor. Demek ki iyi bir takımımız var ve bu takım sahada birlikte oynadığı zaman çok başarılı sonuçlar alabiliyormuş” şeklinde konuştu.

Ligin son karşılaşmasını da değerlendiren Işılar, “Sezonun stresi olmayan, heyecanı olan git-gelli bir oyun oynadık. Oyun 0-0 gittiği bölümlerde pozisyonlar verdik. Balaj’ın kendi çabasıyla sürükleyip vurduğu golle morallendik. İkinci yarı yine git-gelli oyun oynanırken talihsiz bir penaltıyla oyun 1-1’e döndü. Daha sonra ortada giden oyunda öz kaynağımızdan yetişen oyuncularımızın katılımıyla keyifli bir oyun seyretmeye başladık. Ergen Can Polat’ın frikik golüyle gözlerimizin pası silindi. Bugün burada ligi bitirdik ama Boluspor’un daha çok yolu var. Bu ligin kıdemlisi olduk. İnşallah bundan sonraki senelerde Boluspor’u çok daha iyi yerlerde, güzel günleri kutlarken görürüz” ifadelerini kullandı. (İHA)