Spor Toto 1. Lig’in 33. haftasında Boluspor deplasmanda Eyüpspor’u 2-0 mağlup etti.

Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Boluspor Teknik Direktörü Osman Nuri ışılar, bu akşam çok zorlu bir maç oynadıklarını ifade ederek, “Öncesi zorlu olduğunu biliyorduk ama oynanırken ve bittikten sonra daha çok hissettik. Eyüpspor’u tebrik etmek istiyorum, onlar da mağlubiyeti hak etmedi ama çok inanan bir Boluspor vardı. Oyuncular birbirine yardımda çok başarılıydı. İnanan görüntüyü sahaya verdiler. Kalan maçlarla birlikte futbol kalitesi çok yukarıya çıkmıyor ama inanarak oynama ve mücadele önem kazanıyor. Tüm oyuncularımı, camiamı tebrik ediyorum. Gol attığımız zaman yedek kulübesinde oynamayan oyuncuların mutluluğunu görünce Boluspor’un bu ligde yazacak çok hikayesi olduğuna inandım. İki gün sonra zorlu bir maçımız var. Devam eden süreçte ligde şampiyonluğa oynayan takımlarla maçımız var. Kolay değil, bu maçın sevincini yarın sabah unutup yeni maça odaklanmak zorundayız” dedi.

İSTANBUL (İHA)





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