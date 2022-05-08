Osman Nuri Işılar: Boluspor takımı seyircisi ile kavuştu ve kucaklaştı

Spor Toto 1. Lig’in 36. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan Boluspor - Samsunspor karşılaşması ev sahibi takımın 2-1’lik galibiyetiyle sonuçlandı. 90 dakikanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Osman Nuri Işılar, "Ligde oynanan her maç sonucunda sıralamalar değişiyor. Takımlar aşağı yukarı hareket ediyor. Biz öncelikle Boluspor ve kendimize bakıyoruz. Kendi sahamızda şok bir golle mağlubiyet oynarken akabinde buna bir reaksiyon göstererek, 1-1’i yakalıyoruz. İkinci yarıda hemen ikinci golü bularak skor avantajını yakalıyoruz. Bu sahnenin aynısı geçen hafta Adana’da da olmuştu. 2-1’den sonra ne kadar istesek, pozitif futbol oynayarak, geçiş oyunları yaparak kenar kombinleri yaparak rakip ceza sahasına çoğalarak gitmek istesek de strese dayalı oyuncularımızda ister istemez doğru zamanlama ve doğru pas yapılamaz oldu. Ama mücadelesi çok üst düzey bir maç oldu. Boluspor takımı seyircisi ile kavuştu ve kucaklaştı. Güzel bir maç sonu oldu" dedi.

"Play-off’un iddialı takımlarından olabilirmişiz"

Boluspor’un play-off’un iddialı takımları arasında yer alabileceğini de belirten Işılar, "Ben büyük resme baktığım zaman takımım adına üzüldüğüm konu şu 13 galibiyetli takım play-off potasında iken 12 galibiyetli Boluspor’un burada olması manidar. Demek ki bu kadro 12 galibiyet aldıysa biraz daha az yenilgiyle play-off’un iddialı takımları arasında olabilirmiş. Nasip bu sene bu kadarmış. Bu seneyi böyle kazasız belasız atlatıp yeni sene için Boluspor elindeki değerli oyuncu grubunu koruyarak yeni sezona yeni heyecanla bu ligin gerçek Bolu beyi olarak damgasını vurmasını bekliyoruz" diye konuştu. (İHA)