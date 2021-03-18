Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, serbest stil 86 kiloda mindere çıkan Osman Göçen, ilk turda Ermeni rakibi Hovhannes Mkhitaryan’ı 6-0 yendi, çeyrek finalde de Azerbaycanlı Abubakr Abakarov’a son puan avantajıyla üstünlük kurarak yarı finale çıktı.

Yarı finalde dünya ikincisi Dağıstan asıllı Slovak Boris Makoev ile karşılaşacak milli güreşçi Osman Göçen, finale yükselmesi halinde Tokyo Olimpiyatları’na katılma hakkı kazanacak.

Serbest stil 97 kiloda ise Süleyman Karadeniz, ilk turda Macar rakibi Andras Korcsog’u 5-2 yendi. Çeyrek finalde de olimpiyat üçüncüsü, Avrupa ikincisi Rumen Albert Sarıtov’u 5-3 mağlup eden milli sporcu, adını yarı finale yazdırdı.

Yarı finalde Avrupa ikincisi Alman Sven Thiele ile karşılaşacak Süleyman Karadeniz, finale yükseldiği takdirde Tokyo Olimpiyatları’na katılma hakkı elde edecek.

Milli güreşçilerden serbest stil 65 kiloda Selahattin Kılıçsallayan, ilk turda Makedon rakibi Elmedin Sejfulau’yu 9-4 yendi, çeyrek finalde dünya şampiyonu Azerbaycanlı Hacı Aliyev’e mağlup oldu.

Serbest stil 74 kiloda ise Soner Demirtaş, ikinci turda Avrupa şampiyonu Belaruslu Mahamedkhabib Kadzimahamedau’ya çekişmeli geçen müsabakada 8-7 yenildi.

Yarı finaller, saat 20.00’den itibaren TRT Spor 2’den canlı yayınlanacak. (AA)