Kızılcabölükspor'da başkan Osman Duran, destek alamaması halinde göreve devam etmeyeceğini açıkladı.

6 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamaması halinde 16 Haziran'da yapılacak kongre öncesi veda sinyali veren Osman Duran, "Ömrümün 4'te 1'ini Kızılcabölükspor'a adadım. 10 sezondur bu kulübün hizmetindeyim. Bu süreçte bir mahalle takımı olarak tarihimizde ilk kez profesyonel lige yükseldik. Kupada gruplara kalarak tarih yazdık. Son 4 sezonda 3'üncü Lig'de 3 kez Play-Off heyecanı yaşadık. Kimse ile kötü anılmadık. Büyük fedakarlıklar gösterdik. Ama tüm yük bizlerin üzerinde kaldı. Maliyetlerin artması, desteklerin azalması belimizi büktü. Çok yorulduk. Çarkın dönmesi artık çok zor. Bu sistemde devam etmemiz imkansız. Destek olunmadığı takdirde kongrede aday olmayacağım" dedi.

DHA