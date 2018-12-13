Osman Demren: Bu başarıların tekrarı zor olacak

Demren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 7 yılda bu organizasyona beş kez katıldıklarını belirterek, "Birinde ikinci, ikincisinde üçünü olduk. İkincilikler, üçüncülükler konuşulacak şeyler değil. Kadın voleybolunda üç kez kazanan ilk takım olduk. Son iki Avrupa ve dünya şampiyonu Türk kulübüyüz, inanılmaz gurur verici bir olay." diye konuştu.

Elde ettikleri başarıların çok önemli olduğunu vurgulayan Demren, "Birçok kulüplerimiz var. Her alanda çalışıyorlar, didiniyorlar. Allah herkese yardımcı olsun. Başarıları artırarak ülkemize getirsin." ifadelerini kullandı.

"Altyapıyla büyüyen kulübüz"

VakıfBank’ın altyapı yatırımlarıyla hareket eden bir kulüp olduğunu anlatan Osman Demren, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Altyapıyla büyüyen kulübüz. Oyuncularımızın yaşları 20-22-23, en fazla 24... Bu oyuncular 18-19 yaşında VakıfBank bünyesine gelmiş sonra bu seviyeye gelmiş arkadaşlarımız. Güçlü bir iç bünyeyle geliyoruz, başarıyoruz. Çok zor. Dünyanın en iyi altyapı hocasını getiriyoruz. En iyi altyapıcılarla çalışıyoruz. Kulübümüzün ilkeleri doğrultusunda hareket ediyoruz."

Üst üste iki şampiyonluk elde etmelerinin ardından "üç" denildiğine dikkati çeken Demren, "Bu başarıların tekrarı zor olacak. Türkiye liginde, İtalya’da, Brezilya’da inanılmaz takımlar var. Zürih’teki organizasyondaki Brezilya takımıydı. Japonya’da da Brezilya takımıyla final oynamıştık. Açık ara en iyisi (Çin’deki) buydu. Çok iyi hocaları vardı. Üst düzey voleybol oldu. En ufak aksaklık gösterseydik bizi götürürlerdi." değerlendirmesinde bulundu.

"Belli bütçeyle sınırlıyız"

Sezon başında bütçeyi düşürdüklerini kaydeden Demren, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hep ’banka’ diyorlar, böyle bir şey yok. Belli bütçeyle sınırlıyız. Bu bütçe doğrultusunda başarıları sağlamak zorundayız. Doğal olarak en verimli şekilde altyapım varsa altyapımdan taşımam lazım. Başka türlü bütçeyi küçültemezsiniz. Hiçbir oyuncumu, başka kulüpten daha fazla para vererek almıyorum, böyle oyuncum yok. Şu anda oyuncularımız içinde Fenerbahçe’den, Eczacıbaşı’dan alınmış oyuncu yok. Bu tercih; tabiri caizse meydan okuma. Bunlarla sürekli başarıyı yakaladık. Bu doğrultuda devam edeceğiz."

"Takımda büyük bir hoca var"

Takımın antrenörü Giovanni Guidetti’nin büyük bir isim olduğunu belirten Demren, "Takımda büyük bir hoca var. Dünyada her spor dalında çok iyi hoca olabilir. Önemli olan stratejiniz nedir, doğru teknik ekiple çalışıyor musunuz. Biz doğru teknik ekiple çalışıyoruz. O yüzden 10 yıldır kendisiyle çalışıyoruz. ’Yiğit düştüğü yerden kalkar’ denir. Biz de düştüğümüzde hep beraber kalkarız. Hedefimizi biliyoruz." şeklinde görüşlerini aktardı.

Bütçenin düşmesinin ardından Guidetti’nin zorlanıp zorlanmadığı ve düşük bütçeyle başarı konusunda kendisini nasıl ikna ettikleri yönündeki soruyu yanıtlayan Demren, şunları söyledi:

"Hoca elbetteki zorlanıyor, elbette sıkıntı yaşıyor, söyleniyor. Birçok farklı oyuncu istiyor, birçok farklı talepleri oluyor. Bunları tabii ki yerine getirmeye çalışıyorsunuz. Hepsini belli sınır ve ilke dahilinde yapıyorsunuz. Ötesinde yaparsanız başarısızlık yakın olur. Hocayı ikna etmek değil, ikna olmak istiyor. İyi bir ilişkimiz var. İnanılmaz sevgi saygı ilişkisi var. Kimse sınırını geçmez, bağlılığını gösterir. Samimiyetle nereye kadar gideceğimizi biliyoruz, ortak yerde buluşuyoruz. Orta yer başarı oluyor."

Sezon içindeki hedeflere değinen Demren, "Birbirinden zorlu rakipler var. Türkiye ligi, Şampiyonlar Ligi, Türkiye Kupası, hepsini almaya çalışacağız. En zinde kim olacaksa ve en çok kim isteyecekse o alacak. En zinde biziz, en çok biz istiyoruz." yorumunu yaptı.

"Zhu Ting transferi bir stratejiydi"

Dünya Kulüpler Şampiyonası’nın Çin’de olmasının avantajını da bu ülke vatandaşı Zhu Ting ile iyi değerlendirdiklerini anlatan Demren, Çinli oyuncularıyla ilgili olarak, "Zhu’yu transfer ederken tüm bunları düşündük. Birçok oyuncu alabilirsiniz ’Zhu’yu tek geçeriz’ dedik. Oyunculuğunu, karakterini hepsini biliyoruz. Zhu’yu VakıfBank’ın ve ülke voleybolumuzun tanıtımına katkı sağlayacağını bilerek seçtik. Zhu transferi bir stratejiydi." ifadelerini kullandı.

AA