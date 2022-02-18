İttifak Holding Konyaspor Teknik Sorumlusu Osman Demir, 4-4 berabere kaldıkları Kasımpaşa maçının ardından düzenlenen basın toplantısında 90 dakikayı değerlendirdi. Basit goller yediklerini dile getiren Demir, şu ifadeleri kullandı:

''Enteresan bir maç oldu. Dört tane gol attığımız bir maçta, dört tane de gol yedik. Bizim gibi takım savunmasını çok iyi yapan, kompakt oyunu çok iyi oynayan bir takıma bu kadar basit goller yemek yakışmadı. Öne geçtiğimiz dakikalarda tam oyunun üstünlüğünü ele almışken, basit hatalardan goller yedik. En son 4-3 mağlup duruma düştük. Maçın son saniyesinde de olsa maçı bırakmadık. Gol bularak maçı 4-4 bitirmeyi başardık. Memnun musunuz? derseniz, tabii ki kazanmayı çok isterdik. Tabii ki geçen hafta psikolojisi çok yüksek bir maçtan sonra bir sonraki maçı hemen kazanıp yolumuza daha iyi adımlarla devam etmeyi çok isterdik ama olmadı. Bizim için maçın en negatif tarafı, dört tane gol yememiz oldu. Ama arka tarafını sorarsanız da son saniyede de olsa gerideydik. Bizim için maçı bırakmadan beraberliği yakalamamız, sevindirici tarafı oldu''

Demir, hakemlerle ilgili soru üzerine ise ''Hakemlerle ilgili şimdi bir şey söylemek istemiyorum. Prensip olarak çok bahanelere sığınan bir ekip değiliz. İnşallah iki takımın da hakemlerden yana canı yanmamıştır diye düşünüyorum. İzleyeceğiz, göreceğiz. Umarım doğru karar vermişlerdir. Biz de daha sonra maç izlediğimizde pozisyonları değerlendireceğiz. Ama negatif bir şey söylemek istemiyorum. İnşallah hakemler verdikleri kararlarda haklıdırlar'' dedi.