Osman Çırak: Giresunspor’un sponsor ve transferleri hazır

Yeni sezonda TFF 1. Lige iddialı bir kadroyla girmek isteyen Giresunspor bu doğrultuda çalışmalarını tamamlama aşamasına geldi.

Cumartesi günü çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul öncesinde adaylığını açıklayan eski Başkan Osman Çırak; “Ben ve ekibimde yer alan arkadaşlarımın tek amacı Giresunspor’un yıllardır süren şampiyonluk özlemine son vermek olacak. Göreve gelir gelmez Giresunspor’un kapalı olan transfer tahtasını açtıracağız. Dünya çapında bir marka takımımıza sponsor olacak. Ardından ön görüşme yaptığımız ve prensip anlaşmasına vardığımız futbolcuları şehre davet ederek resmi imza artıracağız. Kısacası sponsoru ve futbolcuları hazır olan Giresunspor yeni sezonda TFF 1. Lig’de ses getiren bir takım olacaktır. Giresunspor’un değerli genel kurul üyeleri Cumartesi günü yapılacak kongrede bize teveccüh gösterirlerse herkesin övüneceği bir Giresunspor ortaya çıkartacağız” dedi.