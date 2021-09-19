Osman Çakmak: Sözümü tuttuk, herkesi havalimanına bekliyoruz

Ampute Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak, 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda şampiyon oldukları maçın ardından TRT'ye açıklamalarda bulundu.

Osman Çakmak, "Tarihe ve fikstüre baktım. Allah'ım, 19 Eylül Gaziler Günü'ne denk geliyor. Bu vatanın birliği, beraberliği, bekası için evladını, babasını feda eden aziz şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Sözümü tuttuk"

"Yarın, saat 14:00'de Atatürk Havalimanında olacağız. Falcao ve Van Persie'ye binler akıyorsa, yarın havalimanındayız, sizleri bekliyoruz" ifadelerini kullandı.