Osman Çakmak: Hep birlikte başaracağız

2017 yılında Avrupa Şampiyonu olarak bizleri gururlandıran Ampute Futbol A Milli Takımımız şimdi de 12-19 Eylül tarihleri arasında Polonya'nın Krakow şehrinde 16 ülkenin katılımıyla düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor. Bu doğrultuda Kırmızı-Beyazlılar, Afyonkarahisar Afbel Otel'de kampa girdi. 20 sporcu ve 6 kişilik teknik ekip ile çalışmalarını günde çift antrenman ile sürdüren Ay Yıldızlılar'da teknik direktör Osman Çakmak, FANATİK'e konuştu. İşte Çakmak'ın açıklamaları...

'Zor günlerde mutlu ediyoruz'

"Şampiyonanın ülkemiz için ne kadar değerli olduğunu sporcu kardeşlerimize anlatıyoruz. Daha önce elde ettiğimiz başarının tesadüf olmadığını, göstermek için, bu başarıyı tekrarlamak boynumuzun borcudur. Bu işi hep birlikte başaracağız. Takım olmak zorundayız. Ülkemizde artık herkes bize zor günlerde halkımızı mutlu edebilen bir takım gözüyle bakıyor."

'Bize engelli gözüyle bakmıyorlar'

"Sporcu kardeşlerimize hep söylediğimiz bir cümle var: 'Artık kimse bize engelli gözüyle bakmıyor. Sizler profesyonel birer futbolcusunuz. O ruhu, o inancı sizde görüyorum. Unutmayalım ki verilmiş bir sözümüz, yapacak bir işimiz var' diye. Bu bilinçte hareket etmemiz lazım."

Devlet büyüklerine büyük teşekkür

Osman Çakmak destekleri için devlet büyüklerine de minnettar olduğunu söyledi. Çakmak, "Bu kampları yaparken devlet büyüklerimizin bize vermiş oldukları desteklerden dolayı, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na Federasyon Başkanımız Sayın Arif Ümit Uztürk'e, AfyonKarahisar Belediye başkanımız Sayın Mehmet Zeybek'e çok teşekkür ediyorum" dedi.

'Ulaşamadığımız engelli kalmayacak'

Çakmak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da desteğine değinerek şu ifadeleri kullandı: "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile yaptığımız istişarelerde, benim gibi gazi olan arkadaşlarımızın spora yönlenmesi için onları teşvik etmemiz gerektiğini hep bizlere iletiyor. Ülke basını da her zaman bize destek oluyor, onlar sayesinde de inşallah ulaşamadığımız engelli kardeşimiz kalmayacak."

Atalay Özçelikli