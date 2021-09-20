2017'de Avrupa Şampiyonluğu, 2018'de Dünya ikinciliği ve 2021'de yine Avrupa Şampiyonluğu... Bu başarı bizim, bu başarı Ampute A Milli Futbol Takımımız'ın! Tarih yazarak bizleri gururlandıran 'Bizim Aslanlar' büyük zaferin ardından Türkiye'ye dönüş için Polonya'da havalimanında beklerken, teknik direktör Osman Çakmak FANATİK'e özel açıklamalarda bulundu.

İşte Osman Çakmak'ın o sözleri...

"Ben çok mutluyum. Gazi olarak nasıl mutlu olmayalım? İlk fikstür çekimine gittiğimde baktım, her şeyi hesapladım. 19 Eylül Gaziler Günü'nde şampiyon olmak benim boynumun borcuydu. Çok şükür ki mahçup olmadık. Son Avrupa Şampiyonluğu'nda zaferi getiren son golü atmıştım, şimdi de hoca olarak şampiyonluk nasip oldu."

'A Milli Takım hayalim var'

"A Milli Takım hayalim var. Ampute Futbol Milli Takımı'nda gönüllülük esasıyla çalışıyorum. 1 lira almıyorum. A Milli Takım'a geldiğimde de 1 lira almayacağım, gönüllülük esasıyla yapacağım. Gelirsem de herkes kendine çeki düzen verecek. Giderken de tazminat almayacağım ülkemden."

'Oyuncular benim silah arkadaşlarım'

"Oyuncular benim silah arkadaşlarım. Gazilerimiz var. Bu nedenle sahada büyük avantajımız oluyor. Asker kökenli olduğumuz için disiplin ilk önceliğimiz. Futbol oynarken çok yetenekli isimlerle oynadım ama hoca olarak geldiğimde onları takıma almadım. Çünkü takımın olgusunu bozacaklardı."

'Bizden sonra da başarılar gelecek'

"'Dünyada ampute futbol bizden sorulur' sloganımız var. Bu konuda markayız. 2017'de bu sloganı söyledim, çok şükür yaygınlaştı. Osman Çakmak günü değil, geleceği kurtarmak istiyor. Bu işin altyapısı var. Bizden sonra da başarılar gelecek."

'Bu millet için mücadele edin!'

"Milletimle gurur duyuyorum. 84 milyonun bir parçası olmak çok güzel. Dün final maçı öncesinde çocuklara her şeyi anlattım ama özetle, 'Bu millet bu mücadeleyi vermemiş olsaydı biz burada futbol oynayamazdık. Siz de bu millet için mücadele edin. Bu millet sizinle gurur duyuyor. Siz de İspanya ya da İtalya hiç fark etmez kim olursa olsun çıkın oynayın. Herkesi geçtik, son bir adım kaldı' dedim."

'5-0 demiştim ama fazla konsantre olmuşlar...'

"5-0'lık skor vermiştim. Ama çocuklar daha fazla konsantre olmuşlar. 6 oldu. Biz bu şampiyonluğa inandık. Turnuvanın en iyi oyuncusu bizimle, gol kralı bizimle. Tesadüf değil, inandık."

'Dünyada söz sahibiyiz ama kulüplerimiz yok'

"Futbol kulüplerimiz taşın altına elini koysun. Bir engelliyi, bir Gazi'yi, hayata tutundurmak kadar güzel bir şey var mı? Yabancı futbolculara milyon Euro'lar verip, evlerini, arabalarını kiralayacaklarına, yıllık 500 bin TL ayırıp ampute futbol takımı kursunlar. Neden bugün büyük takımların ampute takımı yok. Dünyada söz sahibiyiz artık! Herkese bu projeyi sundum, gönderdim."

FANATİK ÖZEL-Atalay Özçelikli