Osman Çakmak: Artın dünyanın 1 numarasıyız

Ampute Milli Takımımız yine gururumuz oldu. 2017 ve 2021'de üst üste Avrupa şampiyonu olan Ay-Yıldızlılar, 2018Dünya Kupası finalinde kaçırdığı şampiyonluğu bu kez kazanmayı başardı. Nef Stadyumu'nda dolu tribünler önünde, son şampiyon Angola'yı 4-1'le yenen 'Bizim Çocuklar' koleksiyondaki eksik kupayı da tamamlamış oldu.

Kaptanken kaçırdı teknik direktörken kazandı

2018 Dünya Kupası finalinde gümüş madalya kazanan Ampute Milli Takımı'nın kaptanı olarak kaçırdığı penaltı için 'Hakkınızı helal edin' diyerek Türk halkından helallik isteyen, şimdiki dönemin teknik direktörü Osman Çakmak artık 'mutlu ve huzurlu' olduğunu belirtti...

'Ampute futbolu artık Türkiye'den sorulur'

4 yıl sonra Dünya Kupası'na teknik direktör olarak kavuşan başarılı çalıştırıcı, "Çok mutlu ve huzurluyuz. Allah'a şükürler olsun. Çocuklarımın alnından, onları yetiştiren anne ve babaların ellerinden öpüyorum. 85 milyona, aziz şehitlerimizin ailelerine, benim gibi kahraman gazilerimize armağan olsun. Dünya Kupası'nı kazanmak çok farklı bir duygu. Dünyayı dize getiriyorsun. Ne mutlu bize. En çok gol atan, en az gol yiyen ve en centilmen takımız. Çalıştığımız golleri attık. Dünyada Ampute futbolu artık Türkiye'den sorulur. Dünyanın bir numarasıyız." dedi.

Millilere büyük jest

Türk Hava Yolları, 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası finalinde Angola’yı yenerek dünya şampiyonu olan Ampute Milli Takımı oyuncularına ve teknik heyetine Elit Kart üyeliği ve 200 bin mil hediye edecek. Ampute Futbol Milli Takım oyuncularına müjdeyi THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr.Ahmet Bolat sosyal medya hesabından verdi. Bir paylaşım yapan Bolat, "Bizim çocuklar ve teknik heyetteki her bir kahramanımız için kartlarına aileleriyle birlikte kullanabilecekleri 200 Bin hediye mil yükleyeceğiz. Spora ve sporcuya olan desteğimizi sürdürmeye, Türkiye´nin değerlerinin yükselişi için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.