Dünyayı saran corona virüsü salgını, kulüplerine stratejilerini de değiştiriyor. Liglerin askıya alınmasıyla gelirlerinden olan takımlar transfer politikalarını da revize etmeye başladı. Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray da maliyetli oyuncuların yerine genç yıldız adaylarıyla kadroyu yenilemeyi hedefliyor. Genç oyunculara yönelen Galatasaray'ın Mohammed Kudus ve Osman Bukari'yi takip ettiği ifade edildi. GHANAsoccernet.com, Fatih Terim'in Danimarka ve Slovakya'da dikkatleri üzerine çeken iki oyuncuyu, gelecek planlarına dahil ettiği kaydedildi.

Bukari'nin Trencin'de yüksek enerjisi ve dinamizmi ile ön plana çıktığı, Terim'in sezon sonunda Ganalı oyuncu için girişimde bulunacağı ifade edildi. Genç futbolcuların maliyetlerinin düşük olması da avantaj görülüyor. Sağ kanatta forma giyen 21 yaşındaki Bukari bu sezon 21 maçta forma giydi, 7 gol, 6 asistle oynadı. Trencin ile iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Osman Bukari kimdir?

13 Aralık 1998 doğumlu 1.70 boyunda sağ kanatta görev yapan 21 yaşındaki futbolcu, profesyonel futbol hayatına Accra Lions takımında başladı. Buradan sonra Belçika'da Anderlecht altyapısı ile tanıştı. Bukari burada deneyim kazanmasının ardından kiralık gittiği Belçika kulübünden geri döndü. 9 Temmuz 2018 tarihinde 60 bin Euro bedelle Slovak ekibi Trencin'e transfer oldu.

Genç futbolcunun Trencin ile 2022 sezonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.