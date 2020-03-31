Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in coronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi. Kırklareli Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Vali Bilgin'in coronavirüs testinin pozitif olduğu belirtildi.Bilgin'in yerine vekil olarak Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Kocakundakçı'nın görevlendirildiği bildirilen açıklamada, "Valimiz Sayın Osman Bilgin, kendisini 14 gün süreyle Vali Konağı'nda izole altına almıştır ve izole süresince Vali Konağı'ndan fiili olarak Valilik görevini yürütecektir" denildi.

Kırklareli Valiliği’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Değerli Kırklarelililer;

* Valimiz Sayın Osman Bilgin’in 31 Mart 2020 Salı günü yaptırmış olduğu Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkmıştır.

* Kırklareli Valiliği görevi resmi olarak Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Kocakundakçı tarafından yürütülecektir.

* Valimiz Sayın Osman Bilgin kendisini 14 gün süre ile vali konağında izole altına almıştır ve izole süresince Vali Konağından fiili olarak Valilik görevini yürütecektir.

Osman Bilgin kimdir, kaç yaşında, nereli?

Osman Bilgin, 1978 yılında Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde dünyaya gelmiştir.

1998 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2000-2003 yılları arasındaki Kaymakamlık adaylığı döneminde sırasıyla; Çumra, Ünye, Ahmetli, Kula İlçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu.

Asil Kaymakam olarak sırasıyla; 2003-2005 yılları arasında Pazar Kaymakamlığı, 2005-2007 yılları arasında Kürtün Kaymakamlığı, 2007-2010 yılları arasında Kale Kaymakamlığı ve 1 yıl süre ile Malatya Vali Yardımcılığı, 2010-2012 Buharkent Kaymakamlığı, 2012-2015 yılları arasında Espiye Kaymakamlığı ve 2015 - 2016 yılları arasında Alaşehir Kaymakamlığı görevlerinde bulundu.

30 Kasım 2016 tarihli Müşterek Kararname ile İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı olarak atandı. 18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan karar ile Kırklareli Valiliği görevine atandı. Evli ve iki çocuk babasıdır.



