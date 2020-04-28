Milli oyuncularımız Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın da formasını giydiği Fransa Ligue 1 ekibi Lille'in genç yıldızı Victor Osimhen için İngiliz devlerinin ısrarı sürüyor.

Geçtiğimiz haftalarda Chelsea'ye transferi konuşulan 21 yaşındaki oyuncu için Liverpool da devrede ve Le Foot Mercato, şu andaki transfer yarışında Liverpool'un avantajlı taraf olduğunu aktardı.

2019'un yaz aylarında 12 milyon Euro'ya Charleroi'dan Lille'e transfer olan Nijeryalı oyuncu, bu sezon Ligue 1'de 27 maçta 12 gol, 5 asistlik performans sergiledi.