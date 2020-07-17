Osimhen görüşmelerine Manchester United da katıldı

Fransa Ligue 1'de milli oyuncularımız Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın da forma giydiği Lille'in en öne çıkan isimlerinden Victor Osimhen için transfer yarışı sürüyor. CalcioNapoli24'e göre genç yıldız için İngiliz devi Manchester United da Lille ile görüşmelere başladı.

Transferde Napoli avantajlı taraf olarak gösterilse de oyuncunun İtalya'ya gitmek konusunda henüz net bir karar vermediği belirtiliyordu.

50 milyon Euro düzeyinde bir bonservis ile transferinin bitebileceği aktarılan Osimhen için Manchester United'ın devreye girmesinin işleri değiştirebileceği aktarılmakta.